مسابقة طلابية في جامعة الحكمة حول التداول بالأسهم والعملات الرقمية

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نظمت كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في بالتعاون مع FxPro (الوسيط العالمي للتداول) مسابقة طلابية برعاية مكتبة وFxPro، حول التداول بالأسهم والعملات والعملات الرقمية بما أتاح للطلاب بناء المهارات والتدرب على المواضيع المالية ومخاطر التداول بشكل واقعي وتطبيق التحصيل الأكاديمي في عالم المال.حضر الحفل البرفسور نعمة ونواب الرئيس وعميدة كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الدكتورة ساندرا غصن ورئيسة المالية في الكلية الدكتورة ايليان نعمة وأساتذة الكلية إضافة إلى اختصاصيين وأكاديميين في عالم المال وحشد من طلاب الجامعة.استهلت المسابقة التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي بطاولة مستديرة شارك فيها أعضاء لجنة الحكم وهم الخبير المالي ومحلل لدى FxPro ميشال ، ورئيس الخزينة والأسواق المالية في Blom Bank مروان ، والصحافية الإقتصادية في ليا ، وأدارتها رئيسة قسم العلوم المالية في كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال الدكتورة ايليان نعمة. وتمحور حول تطور ديناميات الأسواق المالية في ظل التحول التكنولوجي السريع وبروز الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية والتوترات السياسية.عميدة كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة الدكتورة ساندرا غصن لفتت إلى أن القدرة على التأقلم لم تعد ترفًا في ظل التغيرات السياسية والإقتصادية المتسارعة وانعكاساتها على الأسواق المالية، بل أصبح التأقلم أمرًا ضروريًا. وقالت الدكتورة غصن: "إن القدرة على التأقلم تبدأ بالقابلية على التقييم المستمر والنقد العلمي ووضع الخطط العلمية الاستراتيجية وهي المهارات التي نسعى إلى أن يكتسبها طلاب جامعتنا وهي الغاية التي نسعى إليها من خلال هذه المسابقة".أضافت الدكتورة غصن: "من المهم جدا ألا ينظر الطلاب إلى هذه المسابقة كتصنيف للأداء بناء على نتائج التداول وعائداته حصرًا؛ فرغم أهمية ذلك إلا أن الأكثر أهمية هو تطوير حس المسؤولية في الإقبال على المخاطرة، والتعلم من الفشل كما من النجاح".من جهتها، لفتت رئيسة قسم العلوم المالية في الكلية الدكتورة ايليان نعمة إلى أن تقييم تأثير التغيرات العالمية على الأسواق المالية أمر ضروري في هذه المرحلة التي نشهد فيها تبدلا مستمرًا في بسبب التوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية والتعديلات في النظم والاستراتيجيات. وقالت الدكتورة نعمة: "في السنوات الأخيرة، شهدنا تحوّلاً مذهلاً في عالم المال الذي طرأت عليه تغيّرات كبيرة. فقد أثرت الحروب التجارية على العلاقات الدولية وبالتالي على حركة السلع والخدمات. كما أن الرسوم الجمركية الجديدة، مثل الرسوم التي أعاد فرضها أخيرًا الرئيس الأميركي ، قد أحدثت هزة في الأسواق المالية وأعادت فتح النقاش حول التوازن بين حماية ودعم التجارة العالمية".وتابعت أن مشاركة الطلاب بمسابقة FxPro شكلت فرصة لهم لأن توقيتها أتى وسط كل المتغيرات الحاصلة في الأسواق المالية.بعد ذلك، قدم الطلاب الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية عروضهم المبنية على التجارب التي خاضوها في أسواق المال. وتم اختيار الفائزين على أساس ثلاثة معايير هي نتائج التداول وعائداته، الاستراتيجية التي تم اعتمادها، وأسلوب والأداء ومهارات التواصل. والطلاب الفائزون هم على التوالي: ماري جوزي سعد، دانيال البنا، ماريو العرجا ، إيل أبو سمرا، وأنطوني الحاج.