عاجل من الجنوب.. قنابل إسرائيلية قرب مركز للجيش!

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، قنبلتين استهدفتا أطراف بلدة مركبا في .

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وذكرت المعلومات أن الحادثة حصلت قرب مركز للجيش اللبناني في المحلة المذكورة.