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لبنان

عاجل من الجنوب.. قنابل إسرائيلية قرب مركز للجيش!

Lebanon 24
03-05-2025 | 11:16
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ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، قنبلتين استهدفتا أطراف بلدة مركبا في جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الحادثة حصلت قرب مركز للجيش اللبناني في المحلة المذكورة.
 
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