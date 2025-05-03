غدًا.. لا انتخابات بلدية في الناعمة

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اتُخذ القرار بتأجيل الانتخابات في وحارة الناعمة لتأمين العملية .يأتي ذلك بعد أن حصلت مساعٍ في الفترة الاخيرة للوصول إلى صيغة تساهم في فصل الناعمة عن واستحداث بلدية لكل منطقة بعدما كانت تجمعهما بلدية واحدة.