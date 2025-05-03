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لبنان

غدًا.. لا انتخابات بلدية في الناعمة

Lebanon 24
03-05-2025 | 12:32
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اتُخذ القرار بتأجيل الانتخابات في الناعمة وحارة الناعمة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية.
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يأتي ذلك بعد أن حصلت مساعٍ في الفترة الاخيرة للوصول إلى صيغة تساهم في فصل الناعمة عن حارة الناعمة واستحداث بلدية لكل منطقة بعدما كانت تجمعهما بلدية واحدة.

 
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