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لبنان

مفاجأة "انتخابية" في عزاء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2025 | 13:14
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شهد إحد مجالس العزاء في الضاحية الجنوبية وتحديداً في برج البراجنة، عملية توزيع أوراق انتخابية للاقتراع غداً.
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وللإشارة، فإن منطقة برج البراجنة تقع في قضاء بعبدا، أي في جبل لبنان حيث تجري الانتخابات البلدية غداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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