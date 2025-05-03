موظفو "الجديد" يعترضون على هذا الأمر.. ورسالة عاجلة إلى إدارتهم

وجه عدد من الزملاء في قناة "الجديد" كتاباً إلى طالبوا فيه الإدارة باتخاذ خطوة أساسية بعد تبنيها "توجهات مؤهلة لإحداث فتنة في البلد" كما ورد في الكتاب.

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واعتبر الموظفون أنَّ تلك التوجهات قد تؤدي إلى تعرُّض موظفي القناة للاعتداء خصوصاً خلال تغطية والاختيارية، داعين القناة للتحرك حفاظاً على سلامة مراسليها وموظفيها.