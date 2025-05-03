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لبنان

موظفو "الجديد" يعترضون على هذا الأمر.. ورسالة عاجلة إلى إدارتهم

Lebanon 24
03-05-2025 | 13:29
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وجه عدد من الزملاء في قناة "الجديد" كتاباً إلى إدارة المحطة طالبوا فيه الإدارة باتخاذ خطوة أساسية بعد تبنيها "توجهات مؤهلة لإحداث فتنة في البلد" كما ورد في الكتاب.
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واعتبر الموظفون أنَّ تلك التوجهات قد تؤدي إلى تعرُّض موظفي القناة للاعتداء خصوصاً خلال تغطية الانتخابات البلدية والاختيارية، داعين القناة للتحرك حفاظاً على سلامة مراسليها وموظفيها.
 
وذيل البيان بتواقيع عدد كبير من المراسلين والمصورين والمحررين.
 
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