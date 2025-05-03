اليوم.. هذا ما أعلنه "الأمن العام" عن "حماس"

أعلن مدير عام اللواء ، اليوم السبت، أنه أبلغ ممثل حركة " " في توصيات المرتبطة بالحركة، مُحذراً من قيامهم بعمليات عسكرية.

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وذكر أنه "طالب ممثلي حركة حماس بتسليم المتهمين الـ4 بإطلاق الصواريخ من ، إلا أن الحركة طلبت مهلة 48 ساعة لتسليم المطلوبين وهذه المدة القصوى لتسليمهم إلى مخابرات الجيش".

وقال شقير إنه "تم اتخاذ إجراءات دقيقة لمراقبة المعابر والتدقيق في حركة الدخول والخروج منعاً لأي خرق أو توتر أمني مع التأكيد على التعامل مع الحالات الانسانية من جرمانا والسويداء".