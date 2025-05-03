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لبنان

اليوم.. هذا ما أعلنه "الأمن العام" عن "حماس"

Lebanon 24
03-05-2025 | 13:39
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أعلن مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، اليوم السبت، أنه أبلغ ممثل حركة "حماس" في لبنان توصيات المجلس الأعلى للدفاع المرتبطة بالحركة، مُحذراً من قيامهم بعمليات عسكرية.
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وذكر شقير أنه "طالب ممثلي حركة حماس بتسليم المتهمين الـ4 بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، إلا أن الحركة طلبت مهلة 48 ساعة لتسليم المطلوبين وهذه المدة القصوى لتسليمهم إلى مخابرات الجيش".
 
وقال شقير إنه "تم اتخاذ إجراءات دقيقة لمراقبة المعابر والتدقيق في حركة الدخول والخروج منعاً لأي خرق أو توتر أمني مع التأكيد على التعامل مع الحالات الانسانية القادمة من جرمانا والسويداء".

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