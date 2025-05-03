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لبنان
قرار جديد.. تعليق الاضراب في المدارس الرسمية
Lebanon 24
03-05-2025
|
13:57
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أعلنت
رابطة الأساتذة
المتعاقدين في
التعليم الأساسي
الرسمي (اللجنة الفاعلة)، تعليق الاضراب في المدارس الرسمية في المناطق كافة، بناء على مبادرة رئيس الحكومة
نواف سلام
ومفاوضات وزيرة التربية ريما كرامي الجِدّيّة، بدءًا من صباح الاثنين 5 أيار الحالي، مع التاكيد ان المفاوضات تجري على اعلى مستويات.
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ولفتت الرابطة في بيان، الى أنها ستعلن نتائجها في خلال ايام، وأنه في حال حصول اي سلبية سيكون لنا رد تصعيدي ستعلنه في حينه.
وأكدت شكرها للرئيس
نواف
سلام ولكل نائب وداعم، معربة عن تقدريها طلب وزيرة التربية بطلب تأمين الاعتمادات اللازمة واعادة الأمور الى طاولة المفاوضات.
كما قدرت تبني الحكومة اعداد القانون اللازم لتوفير الاعتمادات.
وقالت: "نعلن تعليق الاضراب لمصافحة الإيجابية بإيجابية، بعدما حقق الاضراب الاعتراف بحق المتعاقدين بالمساعدة، وبعدما أوصلتنا الاعتصامات إلى مرحلة المفاوضة على آلية الدفع، وهي تشمل المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمستعان بهم. ألف مبروك لكل متعاقد حر لم يرض دخول الصف قبل ان يثبت ان كرامته اغلى من المال، وقبل الاعتراف بحقه، وقبل دخول المفاوضات آلية الدفع التي تحتاج اجراءات ادارية، ليثبت مرة جديدة ان لديه كل الحرص على استكمال العام الدراسي".
وثمنت الرابطة دعم رئيس الحكومة نواف سلام، آملة في أن يكون تمهيدًا لمزيد من الخطوات الداعمة لتحسين أوضاع المتعاقدين وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاستقرار الوظيفي والتغطية الصحية والضمانات الاجتماعية.
وأشارت الى أن
هذه المبادرة
تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الاستثمار في المعلم، مؤكدة الاستعداد الدائم للاستمرار في أداء رسالتها التربوية رغم كل التحديات.
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