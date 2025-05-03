بيع "أسماك قرش" في لبنان.. ما القصة؟

تابعت – مصلحة زراعة ، عبر دائرة التنمية الريفية وعناصرها، وبتوجيهات مباشرة من ، وفي إطار حرصها على حماية الحياة البحرية وتطبيق القوانين المرعية الإجراء في ما يتعلق بالصيد البحري، بلاغًا حول قيام بعض الصيادين باصطياد أسماك قرش وبيعها في إحدى المسامك ضمن – قضاء .

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وبعد إجراء التحقيقات الميدانية والتأكد من صحة المعلومات، تم تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين، وذلك استناداW إلى القوانين والأنظمة التي تمنع صيد بعض أنواع الكائنات البحرية المهددة والتي تسهم في التوازن البيئي البحري.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان أنها ستواصل جهودها في مراقبة الأنشطة البحرية والتعاون مع الجهات المعنية كافة للحد من المخالفات التي تهدد السمكية والتنوع البيولوجي في المياه ، مشددة على أهمية الصيادين بالقوانين والأنظمة المعمول بها حفاظًا على الأمن الغذائي والبيئي على حد سواء.