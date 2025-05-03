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لبنان

بيع "أسماك قرش" في لبنان.. ما القصة؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 14:36
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 تابعت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة لبنان الشمالي، عبر دائرة التنمية الريفية وعناصرها، وبتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة نزار هاني، وفي إطار حرصها على حماية الحياة البحرية وتطبيق القوانين المرعية الإجراء في ما يتعلق بالصيد البحري، بلاغًا حول قيام بعض الصيادين باصطياد أسماك قرش وبيعها في إحدى المسامك ضمن منطقة الميناء – قضاء طرابلس.
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وبعد إجراء التحقيقات الميدانية والتأكد من صحة المعلومات، تم تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين، وذلك استناداW إلى القوانين والأنظمة التي تمنع صيد بعض أنواع الكائنات البحرية المهددة والتي تسهم في التوازن البيئي البحري.
 
وأكدت وزارة الزراعة في بيان أنها ستواصل جهودها في مراقبة الأنشطة البحرية والتعاون مع الجهات المعنية كافة للحد من المخالفات التي تهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في المياه اللبنانية، مشددة على أهمية التزام الصيادين بالقوانين والأنظمة المعمول بها حفاظًا على الأمن الغذائي والبيئي على حد سواء.
 
 
 
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