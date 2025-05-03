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لبنان

مكاوي يخصّص غرفة للصحافيين في مبنى المحافظة لمتابعة الانتخابات

Lebanon 24
03-05-2025 | 15:08
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خصَّص محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي غرفة خاصة للصحافيين في مبنى المحافظة، لتمكينهم من متابعة كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل مباشر وفعال.
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