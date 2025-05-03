مرشحة تواجه حزبًا!

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وحسب المعلومات فإنّ سبب هذه الضغوطات تعود إلى الانتخابات النيابية الأخيرة التي أدت إلى الإطاحة بهذا النائب بسبب دعم المرشحة للنائب الجديد الذي أخذ مكانه.