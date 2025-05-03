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لبنان
الموت غيّبه.. وفاة المخرج المسرحي اللبناني - الفرنسي بيار عودة
Lebanon 24
03-05-2025
|
16:44
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غيب الموت المخرج المسرحي الفرنسي - اللبناني
بيار
عودة، مدير مهرجان
أوبرا
"إيكس آن بروفانس" في جنوب
فرنسا
والمدير الفني السابق لأوبرا
هولندا
الوطنية، عن 67 عاما، على ما أعلنت المؤسسة ووزارة الثقافة
الفرنسية
اليوم السبت وأوردت وكالة "فرانس برس".
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وقال المهرجان في بيان للوكالة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق مهرجان إيكس آن بروفانس نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة ليلة الجمعة 2 أيار إلى السبت 3 أيار في
بكين
. لقد فقد عالم الإبداع الفني فنانا عظيما ومديرا لمؤسسة فنية".
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في رسالة عبر منصة "إكس" أن "بيار عودة كرس حياته للإبداع الفني" و"جدد لغة الأوبرا بشكل عميق".
في عام 2019، تولى عودة المولود في العاصمة
اللبنانية
بيروت
منصب
المدير العام
لمهرجان "إيكس آن بروفانس"، أحد أكبر الأحداث الدولية الخاصة بفن الأوبرا، وأعيد تعيينه في نهاية 2021 لولاية جديدة كان من المقرر أن تستمر حتى 2027.
في أوائل ثمانينات القرن العشرين، صنع عودة المعروف بشغفه بأعمال الأوبرا
في الهواء الطلق
، اسما لنفسه من خلال تأسيس مسرح ألميدا في مبنى مهجور في
لندن
، والذي حوله إلى مساحة للابتكار الفني.
وأوضح عودة في مقابلة نشرها موقع مهرجان "إيكس آن بروفانس" سنة 2022 "عندما فكرتُ في مسرح ألميدا الذي افتُتح في عام 1980، كان ذلك بمثابة رد فعل ضد نوع معين من المسرح الإنكليزي".
وإثر ذلك، أصبح عودة
المدير الفني
لدار الأوبرا الوطنية في أمستردام، حيث أنتج معظم إنتاجاته، وعمل مع فنانين تشكيليين مثل
جورج
باسيلتز وأنيش كابور. وظل في هذا المنصب لثلاثين عاماً تقريباً.
وفي عام 2015، توجه إلى
نيويورك
ليصبح المدير الفني لـ"بارك أفينيو أرموري" Park Avenue Armory، وهي مساحة متعددة التخصصات تمتد على حوالى 5000
متر مربع
وتستضيف منشآت وإنتاجات ضخمة تحمل توقيع
إيفو
فان هوفه وأريان منوشكين.
وأخرج بيار عودة عملا بعنوان "نهاية العالم العربي" لسمير عودة تميمي في مهرجان إيكس في عام 2021، وكان من المقرر أن يُخرج "توسكا" لبوتشيني في أوبرا
باريس
في نهاية عام 2025.
وقال مهرجان "إيكس إن": "بيار عودة كان يؤمن إيمانا عميقا بمستقبل الفن الغنائي (والمسرح الموسيقي)، وهو شكل فني أكثر قدرة من أي شكل آخر، وفقا له، على التغلب على كل الأزمات".
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