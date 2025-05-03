الموت غيّبه.. وفاة المخرج المسرحي اللبناني - الفرنسي بيار عودة

غيب الموت المخرج المسرحي الفرنسي - اللبناني عودة، مدير مهرجان "إيكس آن بروفانس" في جنوب والمدير الفني السابق لأوبرا الوطنية، عن 67 عاما، على ما أعلنت المؤسسة ووزارة الثقافة اليوم السبت وأوردت وكالة "فرانس برس".

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وقال المهرجان في بيان للوكالة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق مهرجان إيكس آن بروفانس نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة ليلة الجمعة 2 أيار إلى السبت 3 أيار في . لقد فقد عالم الإبداع الفني فنانا عظيما ومديرا لمؤسسة فنية".



وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في رسالة عبر منصة "إكس" أن "بيار عودة كرس حياته للإبداع الفني" و"جدد لغة الأوبرا بشكل عميق".



في عام 2019، تولى عودة المولود في العاصمة منصب لمهرجان "إيكس آن بروفانس"، أحد أكبر الأحداث الدولية الخاصة بفن الأوبرا، وأعيد تعيينه في نهاية 2021 لولاية جديدة كان من المقرر أن تستمر حتى 2027.



في أوائل ثمانينات القرن العشرين، صنع عودة المعروف بشغفه بأعمال الأوبرا ، اسما لنفسه من خلال تأسيس مسرح ألميدا في مبنى مهجور في ، والذي حوله إلى مساحة للابتكار الفني.



وأوضح عودة في مقابلة نشرها موقع مهرجان "إيكس آن بروفانس" سنة 2022 "عندما فكرتُ في مسرح ألميدا الذي افتُتح في عام 1980، كان ذلك بمثابة رد فعل ضد نوع معين من المسرح الإنكليزي".



وإثر ذلك، أصبح عودة لدار الأوبرا الوطنية في أمستردام، حيث أنتج معظم إنتاجاته، وعمل مع فنانين تشكيليين مثل باسيلتز وأنيش كابور. وظل في هذا المنصب لثلاثين عاماً تقريباً.



وفي عام 2015، توجه إلى ليصبح المدير الفني لـ"بارك أفينيو أرموري" Park Avenue Armory، وهي مساحة متعددة التخصصات تمتد على حوالى 5000 وتستضيف منشآت وإنتاجات ضخمة تحمل توقيع فان هوفه وأريان منوشكين.



وأخرج بيار عودة عملا بعنوان "نهاية العالم العربي" لسمير عودة تميمي في مهرجان إيكس في عام 2021، وكان من المقرر أن يُخرج "توسكا" لبوتشيني في أوبرا في نهاية عام 2025.



وقال مهرجان "إيكس إن": "بيار عودة كان يؤمن إيمانا عميقا بمستقبل الفن الغنائي (والمسرح الموسيقي)، وهو شكل فني أكثر قدرة من أي شكل آخر، وفقا له، على التغلب على كل الأزمات".