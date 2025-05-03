زيارة عباس لا تحسم حل موضوع سلاح المخيمات

يستعد لاستقبال الرئيس الفلسطيني في 21 أيار الجاري، في إطار إطلاق حوار رسمي مع بشأن أوضاع المخيمات الإنسانية والمدنية والسلاح، وذلك استكمالاً للقاء سابق جمعه بالرئيس عون في آذار الماضي خلال الطارئة في .

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وقالت مصادر رسمية معنية لـ"الديار" فإن "الزيارة بطبيعة الحال ستتناول وضع في لبنان واوضاع المخيمات والسلاح الفلسطيني فيها، لكن من غير المتوقع ان تحسم الزيارة موضوع تسليم السلاح من المخيمات، باعتبار ان هذا الامر لا يتوقف على موقف وحده، بل مرتبط ايضا بموقف والفصائل وبالوضع الفلسطيني ومصير الحل في غزة.

وأضافت المصادر أن هذا الموضوع سيوضع على نار هادئة وبشكل تدريجي من خلال حوار ومعالجة هادئة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ان القرار اللبناني الثابت الذي يهدف الى حل هذا الموضوع انطلاقاً من حصر السلاح بيد الدولة ووقف كل ما ينتهك السيادة اللبنانية ويمس امن لبنان واستقراره.

وافاد مصدر لبناني رفيع، فان قرار ضبط ومعالجة موضوع السلاح في المخيمات متخذ بالمبدأ، لكن ترجمته تحتاج الى اكتمال عناصر تطبيقه من دون تداعيات امنية او مضاعفات اخرى.

وأبدى المصدر ثقته بالاسلوب والسياسة التي ينهجها الرئيس تجاه هذا الملف والملفات الأمنية الأخرى.