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لبنان

وعود للبنان بتفعيل عمل لجنة تنفيذ وقف اطلاق النار

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:09
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تترقب الدوائر اللبنانية ما ستقوم به لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار من تحرك جديد يلجم الاعتداءات الإسرائيلية والتجاوزات لنص الاتفاق حول وقف الحرب.
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وقالت مصادر نيابية لـ الأنباء الكويتية إن وعودا أعطيت للبنان بإنهاء حالة الشلل التي سيطرت على عمل لجنة تنفيذ وقف الحرب، بعد تسلم الجنرال الأميركي مايكل ليني رئاستها خلفا لسلفه جاسبر جيفرز. وترددت معلومات من بعض المصادر الديبلوماسية ان جيفرز أبدى استياء من عدم التجاوب الإسرائيلي وعرقلة عمل اللجنة، فيما وصفته المصادر بمحاولة من حكومة بنيامين نتنياهو لدفع الاتصالات نحو لجان تواصل سياسي وديبلوماسي، من خلال شل عمل العسكريين برعاية الأمم المتحدة وقواتها في جنوب لبنان، وهذا الأمر رفضه لبنان جملة وتفصيلا. كما رفض البحث في أي تواصل سياسي قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي كاملا، معتبرا ان أي بحث سيكون في معالجة النقاط الخلافية لجهة تثبيت الحدود المرسمة بموجب الاتفاق الموقع في العام 1923 بين فرنسا وبريطانيا برعاية المنظمة الدولية.

من جهة ثانية، أكد قائد القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان الجنرال أرالدو لازارو "ان الوضع في جنوب لبنان أكثر استقرارا ولكنه لا يزال هشا، ويجب تجنب أي وضع قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة".

وأضاف لازارو في لقاء مع رؤساء بلديات جنوبية ان "اليونيفيل" لاتزال ملتزمة تماما العمل جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني الشريك الاستراتيجي، وستستمر بالتنسيق الدقيق معه دائما، إلى مواصلة تقديم الدعم بكل الطرق الممكنة.
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