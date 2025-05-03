وعود للبنان بتفعيل عمل لجنة تنفيذ وقف اطلاق النار

تترقب الدوائر ما ستقوم به على اتفاق وقف إطلاق النار من تحرك جديد يلجم الاعتداءات والتجاوزات لنص الاتفاق حول وقف الحرب.

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وقالت مصادر نيابية لـ إن وعودا أعطيت للبنان بإنهاء حالة الشلل التي سيطرت على عمل لجنة تنفيذ وقف الحرب، بعد تسلم الجنرال الأميركي ليني رئاستها خلفا لسلفه . وترددت معلومات من بعض المصادر الديبلوماسية ان جيفرز أبدى استياء من عدم التجاوب وعرقلة ، فيما وصفته المصادر بمحاولة من حكومة لدفع الاتصالات نحو لجان تواصل سياسي وديبلوماسي، من خلال شل عمل العسكريين برعاية وقواتها في ، وهذا الأمر رفضه جملة وتفصيلا. كما رفض البحث في أي تواصل سياسي قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي كاملا، معتبرا ان أي بحث سيكون في معالجة النقاط الخلافية لجهة تثبيت الحدود المرسمة بموجب الاتفاق الموقع في العام 1923 بين وبريطانيا برعاية المنظمة الدولية.



من جهة ثانية، أكد قائد القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان الجنرال أرالدو لازارو "ان الوضع في جنوب لبنان أكثر استقرارا ولكنه لا يزال هشا، ويجب تجنب أي وضع قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة".



وأضاف لازارو في لقاء مع رؤساء بلديات جنوبية ان "اليونيفيل" لاتزال ملتزمة تماما العمل جنبا إلى جنب مع الشريك الاستراتيجي، وستستمر بالتنسيق الدقيق معه دائما، إلى مواصلة تقديم الدعم بكل الطرق الممكنة.