لبنان يعود إلى الإمارات وأول الغيث رفع الحظر

كتبت سابين عويس في "النهار":

يأتي الانفتاح ، وانفتاح هذه في المقابل، بعد أعوام من البرودة وصلت أحيانا إلى حال من الجفاء والمقاطعة على خلفية مواقف صدرت عن السابق ضد هذه الدول، وفي مقدمها .

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وقد كبدت السياسة السابقة اللبنانيين كلفة باهظة، سواء على الصعيدين السياحي والاستثماري، بحيث أدى قرار غالبية دول حظر سفر رعاياها إلى لبنان إلى تراجع هائل في الحركة السياحية، أو على صعيد التبادل التجاري، بحيث كان لتصدير لبنان حبوب الكبتاغون إلى ، أثره الكارثي بوقف تصدير المنتجات ، أو حتى على صعيد التأشيرات، إذ عانى عدد كبير من اللبنانيين صعوبات في الحصول على التأشيرات.

وفيما لا تزال تتريث في منح التسهيلات من خلال رفع الحظر عن رعاياها، أو فتح الاستيراد أمام الإنتاج اللبناني، قررت السير بهذه الخطوات، وفق ما تبلغ الرئيس اللبناني، وكما صدرت التوجيهات وفق البيان المشترك، لجهة قيام مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون بزيارة لبيروت لإطلاع الجانب اللبناني على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي. كذلك كان اتفاق على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة لذلك.



وتقرر رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي المتبادل، بعدما تولى شؤون الإمارات في لبنان قائمقام، بحيث يتم تعيين سفير ويعاد تنشيط القسم القنصلي في السفارة من خلال توفير الجهاز المطلوب. وعلمت "النهار" أنه جرى البحث في إمكان مساعدة الجيش، وأبدى الجانب تجاوباً مع طلب .

وفي حين يترقب الوسط اللبناني النتائج العملية للزيارة الرئاسية، لم تتضح بعد أي روزنامة محددة لذلك، وإنما فُهم أن هناك رغبة مشتركة وحرصا على الإسراع في الخطوات بما ينعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين.

والانفتاح الإماراتي طرح سؤالاً عن مدى ارتباطه بتنسيق في الموقف مع المملكة التي لا تزال تتريث في السير بالإجراءات المشار اليها. وبحسب مصادر واكبت زيارتي عون للمملكة والإمارات، فإن تريث المملكة يعود إلى رصدها مدى تقدم لبنان في الخطوات الإصلاحية من جهة، وتنفيذ 1701 القاضي ينزع السلاح غير الشرعي من جهة أخرى.

ووفق المعلومات المتوافرة، كان تم التوافق بين الرئيس عون وولي العهد السعودي على أن يكون الإعلان عن رزمة الإجراءات، ولا سيما تلك المتعلقة برفع الحظر، غداة زيارة الدولة التي يعتزم عون القيام بها على رأس وفد حكومي موسع للبحث في الاتفاقات الموقعة بين البلدين، علماً أن موعد هذه الزيارة لم يحدد بعد، وإن تكن التوقعات أن تحصل بعد عطلة الأضحى، أو على الأقل إعلان قرار رفع الحظر.