Advertisement

لبنان

استنفار دبلوماسي لجنبلاط

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1355413-638819361534097571.jpg
Doc-P-1355413-638819361534097571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت الديار: قالت مصادر مطلعة ان وليد جنبلاط، وبعد زيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري احمد الشرع اجرى امس سلسلة اتصالات شملت سفراء عربا واجانب، وبقي على تواصل مع قيادات روحية درزية سورية في اطار موصلة الجهود لتخفيف التوتر ومعالجة الموقف انطلاقا مما تضمنه بيان الحزب التقدمي الاشتراكي عن اللقاء مع الشرع لا سيما الاتفاق على تامين الدروز وانخراطهم في الدولة، واضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في حفظ الوطن والمواطن، وتعزيز الحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري.
Advertisement
 
وبعد العدوان الجوي الاسرائيلي الواسع على سوريا، اصدر جنبلاط امس بيانا دان فيه هذا العدوان وانتهاكه الفاضح لسيادة الدولة السورية "الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس الشرع". ودعا الى "الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرا واحتلاله لاجزاء من الاراضي السورية".
واعلن جيش العدو الاسرائيلي في بيان له امس ان قواته "تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية الى المنطقة والى القرى الدرزية".
 
ويعكس بيان جيش العدو بشكل واضح نيات اسرائيل لتسعير الوضع في منطقة السويداء ومحيط دمشق، مستفيدة من الاحداث الامنية المتنقلة في سوريا.
 
مواضيع ذات صلة
استنفار سياسي وروحي لحفظ المناصفة في المجلس البلدي في بيروت
lebanon 24
04/05/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار عسكري لجهاز الردع في العاصمة الليبية طرابلس
lebanon 24
04/05/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار أمني في السيدة زينب.. اشتباكات مع مسلحين
lebanon 24
04/05/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار في مواجهة اشتباكات الحدود الشرقية وتعليمات للجيش بردّ حاسم
lebanon 24
04/05/2025 10:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2025-05-04
02:00 | 2025-05-04
03:35 | 2025-05-04
03:19 | 2025-05-04
03:16 | 2025-05-04
03:15 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24