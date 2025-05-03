استنفار دبلوماسي لجنبلاط

كتبت الديار: قالت مصادر مطلعة ان ، وبعد زيارة ولقاء الرئيس السوري اجرى امس سلسلة اتصالات شملت سفراء عربا واجانب، وبقي على تواصل مع قيادات روحية درزية في اطار موصلة الجهود لتخفيف التوتر ومعالجة الموقف انطلاقا مما تضمنه بيان عن اللقاء مع لا سيما الاتفاق على تامين وانخراطهم في الدولة، واضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الوطن والمواطن، وتعزيز الحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري.

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وبعد العدوان الجوي الاسرائيلي الواسع على ، اصدر امس بيانا دان فيه هذا العدوان وانتهاكه الفاضح لسيادة الدولة "الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس الشرع". ودعا الى "الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرا واحتلاله لاجزاء من الاراضي السورية".

واعلن جيش العدو الاسرائيلي في بيان له امس ان قواته "تنتشر في منطقة وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية الى المنطقة والى القرى الدرزية".

ويعكس بيان جيش العدو بشكل واضح نيات اسرائيل لتسعير الوضع في منطقة ومحيط دمشق، مستفيدة من الاحداث الامنية المتنقلة في سوريا.