التواصل ناشط بين عون و "حزب الله" والحوار المباشر في مرحلة لاحقة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" إن التواصل مستمر وناشط بين الرئيس وحزب الله عبر اكثر من محور، اولا من خلال الاتصالات واللقاءات بينه وبين ، وثانياً عبر أشخاص مقربين من رئيس الجمهورية وقيادات في الحزب، ومنهم رئيس للمقاومة .

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وقالت المصادر إن الحوار المباشر والمنتظم بين وقيادة لم يبدأ بعد ومنتظر في مرحلة لاحقة، لكن التواصل الجاري اليوم تسوده أجواء إيجابية بصورة عامة، وهي تتركز على الوضع في الجنوب حيث نفذ مهامه بشأن اتفاق وقف النار وتسلم وجمع ومعالجة السلاح العائد للحزب جنوبي بنسبة 90 في المئة، كما عبر رئيس الجمهورية.



