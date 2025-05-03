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لبنان

التواصل ناشط بين عون و "حزب الله" والحوار المباشر في مرحلة لاحقة

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:14
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كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" إن التواصل مستمر وناشط بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله عبر اكثر من محور، اولا من خلال الاتصالات واللقاءات بينه وبين الرئيس نبيه بري، وثانياً عبر أشخاص مقربين من رئيس الجمهورية وقيادات في الحزب، ومنهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
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وقالت المصادر إن الحوار المباشر والمنتظم بين الرئيس عون وقيادة حزب الله لم يبدأ بعد ومنتظر في مرحلة لاحقة، لكن التواصل الجاري اليوم تسوده أجواء إيجابية بصورة عامة، وهي تتركز على الوضع في الجنوب حيث نفذ الجيش اللبناني مهامه بشأن اتفاق وقف النار وتسلم وجمع ومعالجة السلاح العائد للحزب جنوبي الليطاني بنسبة 90 في المئة، كما عبر رئيس الجمهورية.
 
 
 
 

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