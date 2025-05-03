شخصياً.. عون يُشرف على انطلاق الإنتخابات البلدية من وزارة الداخلية

زار رئيس الجمهورية ، الأحد، والبلديات في - ، وذلك لمواكبة انطلاق والاختيارية التي تُجرى في اليوم.

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وكان في استقبال عون الذي تفقد وإياه الخاصة بالانتخابات داخل الوزارة، وذلك بحضور الموظفين.