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لبنان

شخصياً.. عون يُشرف على انطلاق الإنتخابات البلدية من وزارة الداخلية

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:48
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم الأحد، وزارة الداخلية والبلديات في الحمرا - بيروت، وذلك لمواكبة انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تُجرى في محافظة جبل لبنان اليوم.
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وكان في استقبال عون وزير الداخلية أحمد الحجار الذي تفقد وإياه غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات داخل الوزارة، وذلك بحضور الموظفين.
 
 
 
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