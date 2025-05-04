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لبنان

تأخير في انطلاق العملية الانتخابية في قرطبا.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 00:20
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تأخّر انطلاق العملية الانتخابية في مركز المدرسة الرسمية في قرطبا المخصص للسيدات، نتيجة عدم وصول رئيس القلم في الوقت المحدد، ما حال دون فتح الصندوق وبدء الاقتراع.
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