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لبنان

بعد الداخلية وسرايا بعبدا.. عون في وزارة الدفاع لمواكبة الانتخابات

Lebanon 24
04-05-2025 | 01:17
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تفقد رئيس الجمهورية جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الدفاع مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.
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واطلع عون من ضباط في الجيش على الآليات المعتمدة من قبل الجيش لمواكبة العملية الانتخابية في مختلف المناطق.
 
وفي تصريح له، قال عون: "لديّ كل الثقة أن اليوم الانتخابي سيمرّ على خير وسيعطي هذا اليوم رسائل إيجابية الى الداخل والخارج".
 
وكان عون زار سرايا بعبدا للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.
 
وتفقد عون هناك غرفة عمليات الانتخابات بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي.
 
وقبل سرايا بعبدا، تفقد عون غرفة عمليات الانتخابات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية احمد الحجار والعدل عادل نصار.
 
وفي تصريح له، قال عون إنَّ "دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي"، وأضاف: "مهمّتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار".
 
وأكد عون أنَّ "الانتخابات فرصة للمواطن"، وقال: "صندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي، ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية".
ولفت إلى أنَّ "الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها".

 
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