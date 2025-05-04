بعد الداخلية وسرايا بعبدا.. عون في وزارة الدفاع لمواكبة الانتخابات

تفقد رئيس الجمهورية في مع انطلاق والاختيارية في .

Advertisement

واطلع عون من ضباط في الجيش على الآليات المعتمدة من قبل الجيش لمواكبة العملية في مختلف المناطق.

وفي تصريح له، قال عون: "لديّ كل الثقة أن اليوم الانتخابي سيمرّ على خير وسيعطي هذا اليوم رسائل إيجابية الى الداخل والخارج".

وكان عون زار سرايا للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة

وتفقد عون هناك غرفة عمليات الانتخابات بحضور ومحافظ .

وقبل سرايا بعبدا، تفقد عون غرفة عمليات الانتخابات في ، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل .

وفي تصريح له، قال عون إنَّ "دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي"، وأضاف: "مهمّتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار".

وأكد عون أنَّ "الانتخابات فرصة للمواطن"، وقال: "صندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي، ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية".

ولفت إلى أنَّ " تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها".



