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لبنان

أين النائب ميشال معوض؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2025 | 01:45
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يسجل غياب لافت للنائب ميشال معوض عن الاستحقاق البلدي في زغرتا، حيث سألت مصادر سياسية اين هو معوض اليوم مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في زغرتا، حيث لوحظ أنه لم يقدم على تشكيل لائحة تمثل توجهاته السياسية.
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ووفقاً للمعلومات، فإنه بعد تشكيل لائحة كاملة مدعومة من تيار المردة، ينتظر معوض وضوح التشكيلة لدى التغييريين في زغرتا ليعلن دعمها.
 
إلا أنّ مصادر معوض اشارت الى انه قرر عدم التدخل في الاستحقاق البلدي تاركا للمواطنين اختيار من يرونه مناسبا في هذا "الاستحقاق التنموي".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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