أين النائب ميشال معوض؟

يسجل غياب لافت للنائب عن الاستحقاق البلدي في ، حيث سألت مصادر سياسية اين هو اليوم مع اقتراب موعد في زغرتا، حيث لوحظ أنه لم يقدم على تشكيل لائحة تمثل توجهاته السياسية.

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ووفقاً للمعلومات، فإنه بعد تشكيل لائحة كاملة مدعومة من ، ينتظر معوض وضوح التشكيلة لدى في زغرتا ليعلن دعمها.

إلا أنّ مصادر معوض اشارت الى انه قرر عدم التدخل في الاستحقاق البلدي تاركا للمواطنين اختيار من يرونه مناسبا في هذا "الاستحقاق التنموي".