Advertisement

لبنان

مسؤول أمني يرفض استقبال مرشح لرئاسة البلدية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-05-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1355469-638819448403712872.jpg
Doc-P-1355469-638819448403712872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض مسؤول أمني وازن استقبال أحد المرشحين البارزين لرئاسة بلدية طرابلس، في خطوة لافتة مع اقتراب الاستحقاق البلدي المرتقب. 
Advertisement
 
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الرفض يأتي في سياق قرار واضح لدى الأجهزة الأمنية بعدم الانخراط بشكل مباشر في العملية الانتخابية، وذلك تفادياً لأي التباسات قد تضعها في موقع الداعم لأي طرف.
 
وأوضحت المصادر أن المرشح المعني كان يشغل في السابق موقعاً مقرباً من إحدى الشخصيات العسكرية البارزة في لبنان، وهو ما اعتبرته الأوساط عاملًا قد يسبب إحراجاً لتلك الشخصية خصوصاً بعد تسلّمها منصبها الحالي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تواصل استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون
lebanon 24
04/05/2025 10:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الكتائب التقى المرشح لرئاسة بلدية الجديدة
lebanon 24
04/05/2025 10:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح لرئاسة بلدية زحلة غزالة زار حزب الاتحاد السرياني
lebanon 24
04/05/2025 10:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم مراد إلتقى أوغست باخوس المرشح لرئاسة بلدية الجديدة - البوشرية - السد
lebanon 24
04/05/2025 10:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-05-04
03:42 | 2025-05-04
03:39 | 2025-05-04
03:35 | 2025-05-04
03:19 | 2025-05-04
03:16 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24