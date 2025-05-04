مسؤول أمني يرفض استقبال مرشح لرئاسة البلدية

رفض مسؤول أمني وازن استقبال أحد المرشحين البارزين لرئاسة بلدية ، في خطوة لافتة مع اقتراب الاستحقاق البلدي المرتقب.

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وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الرفض يأتي في سياق قرار واضح لدى بعدم الانخراط بشكل مباشر في العملية ، وذلك تفادياً لأي التباسات قد تضعها في موقع الداعم لأي طرف.

وأوضحت المصادر أن المرشح المعني كان يشغل في السابق موقعاً مقرباً من إحدى الشخصيات العسكرية البارزة في ، وهو ما اعتبرته الأوساط عاملًا قد يسبب إحراجاً لتلك الشخصية خصوصاً بعد تسلّمها منصبها الحالي.