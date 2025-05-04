تبدّل في المزاج الشعبي عند المناطق المتاخمة للضاحية

يلاحظ العديد من المراقبين للانتخابات البلدية تبدلاً كبيراً في المزاج الشعبي لدى سكان المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسود نوع من النقمة العارمة على البلديات السابقة نظراً لطريقة تصرفها في خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على ، وعدم قدرتها على ضبط الامور والسيطرة على نسبة النزوح الكبيرة التي شهدتها هذه المنطقة، ما ترك نوعاً من الخوف والارباك لدى الاهالي، خصوصاً ان اسرائيل كانت تسعى الى استهداف قادة اينما وجدوا.

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ويشدد عدد من أهالي هذه المناطق، على ان هذه الانتخابات ستكون فعلاً لمحاسبة الحالية، بعد تقاعسهم في فترة الحرب.