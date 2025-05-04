جعجع: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية

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صدر عن " " بيان اعتبر فيه أن "من علامات ومؤشرات دخول في مرحلة جديدة هو إجراء الاستحقاقات في مواعيدها، من دون تأجيل أو ترحيل أو تمديد، ومن دون ذرائع لم تعد تنطلي على أحد، بل من خلال تقيّد صارم بالمواعيد، ما يعكس جدية واحترامًا لحق الناس في التعبير والتغيير".وهنأ الحكومة على إصرارها على إجراء والاختيارية في موعدها، مثنيًا على "الجهود المبذولة لإنجاز كل ما يتصل بهذه العملية من تحضيرات عملية ولوجستية".ووجّه دعوة إلى اللبنانيين عموماً، وأهالي خصوصاً، إلى المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات، لما لها من أثر مباشر على الحياة اليومية، قائلاً: "إن أحسنوا التصويت، فبإمكانهم المساهمة في تحسين بلداتهم وتحديثها إنمائيًا وخدماتيًا".كما دعا جعجع إلى خوض هذا الاستحقاق بروح رياضية بعيدًا عن تصفية الحسابات، آملاً أن يكون عامل توحيد لا انقسام، وأن يهنئ الخاسر الفائز بعد انتهاء العملية الانتخابية، لتعود الحياة إلى طبيعتها المعتادة.وختم بتحية إلى القوى الأمنية المستنفرة لضمان أمن الانتخابات، موجّهًا التهنئة إلى العميد على "جهوده المتواصلة منذ تسلّمه مهامه في التحضير الدقيق للاستحقاق وإنجاز الترتيبات المطلوبة لإتمامه بأفضل صورة".