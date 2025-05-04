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لبنان

جعجع: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية

Lebanon 24
04-05-2025 | 01:42
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان اعتبر فيه أن "من علامات ومؤشرات دخول لبنان في مرحلة جديدة هو التزام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، من دون تأجيل أو ترحيل أو تمديد، ومن دون ذرائع لم تعد تنطلي على أحد، بل من خلال تقيّد صارم بالمواعيد، ما يعكس جدية واحترامًا لحق الناس في التعبير والتغيير".
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وهنأ جعجع الحكومة على إصرارها على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، مثنيًا على "الجهود المبذولة لإنجاز كل ما يتصل بهذه العملية من تحضيرات عملية ولوجستية".

ووجّه دعوة إلى اللبنانيين عموماً، وأهالي جبل لبنان خصوصاً، إلى المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات، لما لها من أثر مباشر على الحياة اليومية، قائلاً: "إن أحسنوا التصويت، فبإمكانهم المساهمة في تحسين بلداتهم وتحديثها إنمائيًا وخدماتيًا".

كما دعا جعجع إلى خوض هذا الاستحقاق بروح رياضية بعيدًا عن تصفية الحسابات، آملاً أن يكون عامل توحيد لا انقسام، وأن يهنئ الخاسر الفائز بعد انتهاء العملية الانتخابية، لتعود الحياة إلى طبيعتها المعتادة.

وختم بتحية إلى القوى الأمنية المستنفرة لضمان أمن الانتخابات، موجّهًا التهنئة إلى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار على "جهوده المتواصلة منذ تسلّمه مهامه في التحضير الدقيق للاستحقاق وإنجاز الترتيبات المطلوبة لإتمامه بأفضل صورة".
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