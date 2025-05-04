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لبنان

الإنتخابات تتواصل.. هذه آخر التطورات والأرقام (تحديث مستمر)

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:45
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يستمر المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بمحافظة جبل لبنان وذلك للمشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية.
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وحتى الآن، تجاوزت نسبة الاقتراع في سائر محافظة جبل لبنان الـ7.48%، ليبلغ عدد المقترعين حتى الآن 63351 من أصل 846660 ناخباً.
 
 
وواكب رئيس الجمهورية جوزاف عون أجواء العملية الانتخابية من خلال جولات قام بها على وزارة الداخلية، سرايا بعبدا، وزارة الدفاع، حيث أكد أن الاستحقاق البلدي أساسي، معتبراً أن إجراءه يمثل رسالة إيجابية للداخل والخارج.
 
وفي ما يلي آخر التطورات الإنتخابية:
 
 
حتى الساعة 9 صباحاً:
 
- حركة الاقتراع ما زالت خجولة في مختلف القرى والبلدات في جبل لبنان
 
- وزير الداخلية أحمد الحجار أعلن منح مهلة شهرين لإجراء انتخابات الناعمة وحارة الناعمة
 
- الانتخابات داخل مركز المدرسة الرسمية في قرطبا تأخرت بعض الوقت إثر تأخر وصول رئيس القلم لبدء الإقتراع، لكن الأمر تمت معالجته
 
- عملية الاقتراع ما زالت خجولة في برجا وشحيم - إقليم الخروب
 
- في حارة حريك، وتحديداً في الغرفة رقم 3 قرب محطة السبع، أقدم أحد الناخبين على الاعتداء بالضرب على رئيس القلم، بعد منعه من الاقتراع لعدم حيازته على المستندات القانونية المطلوبة. وعلى الأثر، تدخلت القوى الأمنية على الفور وعملت على إخراج المعتدي من القلم.
 
- ‌فوز 70 بلديّة من أصل 333 و187 مختاراً بالتزكية في محافظة جبل لبنان
 
 
آخر أرقام نسب الإقتراع - بين الـ9.30 والساعة 10.30:
 
 
بلغت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الساعة الـ10.30 صباح الأحد نحو 9.30%.
 
 
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات أن عدد المقترعين بلغ حتى الآن 77705 من أصل 835506 ناخباً.
 
 
 وعلى صعيد الأقضية، فقد جاءت نسب الاقتراع على النحو التالي:
 
1- الشوف: النسبة 9.02%
 
- عدد الناخبين: 202944
- عدد المقترعين: 18400
 
2- المتن الشمالي: 7.08%
 
- عدد الناخبين: 176566
- عدد المقترعين:17518
 
3- بعبدا: 7.76%
 
- عدد الناخبين:169331
- عدد المقترعين:13134
 
4- جبيل: 12.82%
 
- عدد الناخبين: 77586 
- عدد المقترعين: 8140
 
5- عاليه: 8.98%
 
- عدد الناخبين:123577
- عدد المقترعين:11101
 
6- كسروان: 14.74%
 
- عدد الناخبين: 85502
- عدد المقترعين: 12605 

 
(تحديث مستمر)
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