الإنتخابات تتواصل.. هذه آخر التطورات والأرقام (تحديث مستمر)

يستمر المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بمحافظة وذلك للمشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية.

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وحتى الآن، تجاوزت نسبة الاقتراع في سائر الـ7.48%، ليبلغ عدد المقترعين حتى الآن 63351 من أصل 846660 ناخباً.

وواكب رئيس الجمهورية أجواء العملية من خلال جولات قام بها على ، سرايا ، ، حيث أكد أن الاستحقاق البلدي أساسي، معتبراً أن إجراءه يمثل رسالة إيجابية للداخل والخارج.

وفي ما يلي آخر التطورات الإنتخابية:

حتى الساعة 9 صباحاً:

- حركة الاقتراع ما زالت خجولة في مختلف القرى والبلدات في جبل

- أحمد أعلن منح مهلة شهرين لإجراء انتخابات وحارة الناعمة

- الانتخابات داخل مركز المدرسة الرسمية في قرطبا تأخرت بعض الوقت إثر تأخر وصول رئيس القلم لبدء الإقتراع، لكن الأمر تمت معالجته

- عملية الاقتراع ما زالت خجولة في وشحيم - إقليم الخروب

- في حارة حريك، وتحديداً في الغرفة رقم 3 قرب محطة السبع، أقدم أحد الناخبين على الاعتداء بالضرب على رئيس القلم، بعد منعه من الاقتراع لعدم حيازته على المستندات القانونية المطلوبة. وعلى الأثر، تدخلت القوى الأمنية على الفور وعملت على إخراج المعتدي من القلم.

- ‌فوز 70 بلديّة من أصل 333 و187 مختاراً بالتزكية في محافظة جبل لبنان

آخر أرقام نسب الإقتراع - بين الـ9.30 والساعة 10.30:

بلغت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الساعة الـ10.30 نحو 9.30%.





وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات أن عدد المقترعين بلغ حتى الآن 77705 من أصل 835506 ناخباً.





وعلى صعيد الأقضية، فقد جاءت نسب الاقتراع على النحو التالي:



1- : النسبة 9.02%



- عدد الناخبين: 202944

- عدد المقترعين: 18400



2- : 7.08%



- عدد الناخبين: 176566

- عدد المقترعين:17518



3- بعبدا: 7.76%



- عدد الناخبين:169331

- عدد المقترعين:13134



4- : 12.82%



- عدد الناخبين: 77586

- عدد المقترعين: 8140



5- عاليه: 8.98%



- عدد الناخبين:123577

- عدد المقترعين:11101



6- كسروان: 14.74%



- عدد الناخبين: 85502

- عدد المقترعين: 12605



