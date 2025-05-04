الإنتخابات تتواصل.. ما الجديد؟

يستمر المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بمحافظة وذلك للمشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية.

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وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في سائر 9.30%.



وأظهرت بيانات صادرة عن والبلديات أن عدد المقترعين بلغ حتى الآن 77705 من أصل 835506 ناخباً.

وواكب رئيس الجمهورية أجواء العملية من خلال جولات قام بها على وزارة الداخلية، سرايا ، ، حيث أكد أن الاستحقاق البلدي أساسي، معتبراً أن إجراءه يمثل رسالة إيجابية للداخل والخارج.









