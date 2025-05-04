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لبنان

الإنتخابات تتواصل.. ما الجديد؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:30
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يستمر المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بمحافظة جبل لبنان وذلك للمشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية.
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وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في سائر محافظة جبل لبنان 9.30%.
 
 
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات أن عدد المقترعين بلغ حتى الآن 77705 من أصل 835506 ناخباً.
 
 
وواكب رئيس الجمهورية جوزاف عون أجواء العملية الانتخابية من خلال جولات قام بها على وزارة الداخلية، سرايا بعبدا، وزارة الدفاع، حيث أكد أن الاستحقاق البلدي أساسي، معتبراً أن إجراءه يمثل رسالة إيجابية للداخل والخارج.
 
  
 
 

 
 
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