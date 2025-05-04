من الملاعب إلى صناديق الاقتراع: نجم كرة سلة يقترع للمرة الأولى في حياته

اقترع لاعب كرة السلة اسماعيل أحمد المعروف بـ "سُمعة" في ، للائحة "حدّث معنا" الشبابية.

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ويحمل لاعب الرياضي، الجنسيتين واللبنانية، ويُعتبر رمزًا للتقارب الرياضي بين البلدين. وقد عبّر في مقابلات سابقة عن اعتزازه بانتمائه المزدوج، مشيرًا إلى أن أصبح وطنه الثاني بعد مصر.

وأشار أحمد إلى أنّه يُدلي بصوته للمرة الأولى، سواء في لبنان أو في مصر.