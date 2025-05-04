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لبنان

من الملاعب إلى صناديق الاقتراع: نجم كرة سلة يقترع للمرة الأولى في حياته

Lebanon 24
04-05-2025 | 02:10
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اقترع لاعب كرة السلة اسماعيل أحمد المعروف بـ "سُمعة" في المنصورية، للائحة "حدّث معنا" الشبابية.
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ويحمل لاعب الرياضي، إسماعيل أحمد الجنسيتين المصرية واللبنانية، ويُعتبر رمزًا للتقارب الرياضي بين البلدين. وقد عبّر في مقابلات سابقة عن اعتزازه بانتمائه المزدوج، مشيرًا إلى أن لبنان أصبح وطنه الثاني بعد مصر.
 
وأشار إسماعيل أحمد إلى أنّه يُدلي بصوته للمرة الأولى، سواء في لبنان أو في مصر.
 
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