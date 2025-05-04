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لبنان

عون من "تلفزيون لبنان": عملكم فعّال رغم محدودية الإمكانات ونحن إلى جانبكم

Lebanon 24
04-05-2025 | 02:29
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في إطار متابعته للاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في محافظة جبل لبنان، زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط، يرافقه وزير الإعلام ووزير العدل، حيث اطلع على سير التغطية الإعلامية المباشرة التي تنفذها المؤسسة الرسمية للحدث الانتخابي.
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وأشاد الرئيس عون بالجهود المبذولة من قبل العاملين في التلفزيون، قائلاً: "العمل الذي تقومون به كبير وفعّال، رغم محدودية الإمكانيات، وهو محل تقدير وثقة". وأضاف: "نحن إلى جانبكم ومعكم، وتلفزيون لبنان هو تلفزيون الوطن. وأنا موجود هنا اليوم تأكيدًا على أهمية هذه المؤسسة الوطنية ودورها المحوري".

وكان الرئيس عون قد استهل جولته بزيارة إلى وزارة الداخلية والدفاع وسراي بعبدا، حيث تفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة مجريات الانتخابات، قبل أن ينتقل إلى "تلفزيون لبنان" في إطار متابعة الجهود الإعلامية الرسمية المرافقة للاستحقاق.
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