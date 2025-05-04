عون من "تلفزيون لبنان": عملكم فعّال رغم محدودية الإمكانات ونحن إلى جانبكم

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في إطار متابعته للاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في ، زار رئيس الجمهورية مبنى "تلفزيون " في ، يرافقه ووزير العدل، حيث اطلع على سير التغطية الإعلامية المباشرة التي تنفذها المؤسسة الرسمية للحدث الانتخابي.وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في التلفزيون، قائلاً: "العمل الذي تقومون به كبير وفعّال، رغم محدودية الإمكانيات، وهو محل تقدير وثقة". وأضاف: "نحن إلى جانبكم ومعكم، وتلفزيون لبنان هو . وأنا موجود هنا اليوم تأكيدًا على أهمية هذه ودورها المحوري".وكان الرئيس عون قد استهل جولته بزيارة إلى والدفاع وسراي ، حيث تفقد المركزية لمتابعة مجريات الانتخابات، قبل أن ينتقل إلى "تلفزيون لبنان" في إطار متابعة الجهود الإعلامية الرسمية المرافقة للاستحقاق.