نصّار: لا تأجيل لانتخابات بيروت.. والنيابات العامة جاهزة لأي طارئ

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أكد وزير العدل القاضي عادل نصّار، في حديث إلى "تلفزيون "، أن الاستحقاقات تشكّل استمرارية وترسيخًا للديمقراطية، وبالتالي تعزيزًا لركائز ، مشددًا على عدم وجود أي نية لتأجيل في .ووجّه نصّار تحية إلى وفريق العمل على "الجهد الجبّار الذي قاموا به لإنجاح هذا "، لافتًا إلى أن "الجميع جاهز والنيابات العامة على جهوزية تامة للتدخل عند حصول أي طارئ".وأشار إلى أن "عدد الترشيحات في هذه فاق عددها في الدورات السابقة، مؤكّدًا أن "إجراء الانتخابات هو إثبات لاستمرارية الجمهورية بمبادئها الدستورية".