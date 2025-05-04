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لبنان

الانتخابات البلدية في لبنان: أول نجاح لعهد عون وتحوّلات سياسية قيد التشكل

علي منتش Ali Mantash

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Lebanon 24
04-05-2025 | 03:00
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انطلقت اليوم أولى جولات الانتخابات البلدية، وتحديدًا في جبل لبنان، لتكون بمثابة اول نجاح فعلي لعهد الرئيس جوزيف عون. وبرغم الضغوط الكثيرة، والاقتراحات التي وصلت إليه لتأجيل الانتخابات، أصرّ عون على إجراء الاستحقاق في موعده. وهذا ليس تفصيلًا، لأن الالتزام بالمواعيد الدستورية في بلد مثل لبنان بات عملة نادرة، ويُحسب للرئيس الجديد تمسّكه بها.
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هذا الإصرار يعني ببساطة أن الانتخابات النيابية في العام المقبل ستُجرى في وقتها، وهي رسالة مهمة في لحظة سياسية مأزومة. الانتخابات البلدية، رغم طابعها المحلي، تحولت إلى اختبار سياسي واسع، وخصوصًا في جبل لبنان، الذي يشكل ثقلاً مسيحيًا كبيرًا.
من هنا، سيكون لهذا الاستحقاق دلالة على توجّه الشارع المسيحي في المرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي يحاول فيه البعض تضييق الخناق على "التيار الوطني الحر"، تسعى "القوات اللبنانية" لتحقيق خرق كبير على صعيد البلديات، ليتحوّل هذا الفوز لاحقًا إلى مكسب نيابي.

في المقابل، تشكل هذه الانتخابات أيضًا اختبارًا حساسًا بالنسبة ل"حزب الله".فبعد الحرب، والخسائر التي أصابته انتخابيًا في أكثر من مكان، يُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها فرصة لقياس حجم التراجع أو الصمود داخل بيئته. ومع غياب السيد حسن نصرالله عن المشهد، سيتّجه الأنظار إلى الأداء التنظيمي للحزب، وقدرته على استعادة موقعه بين جمهوره.

البعض يرى أن حزب الله، إذا ما نجح في هذه الجولة، قد يفتح الطريق امام اعادة تثبيت توازنات داخلية لم يستطع فرضها بعد الحرب الأخيرة.

يبدو أن الانتخابات البلدية هذه المرة ليست مجرد استحقاق خدماتي، بل جزء من لوحة سياسية أوسع، فيها اختبار للسلطة، وللأحزاب، وللخيارات المقبلة في البلاد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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علي منتش Ali Mantash

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