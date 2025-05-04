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لبنان

أرقام جديدة.. هكذا توزعت نسبة الاقتراع في جبل لبنان (تحديث مستمر)

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:15
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يستمر المواطنون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع بمحافظة جبل لبنان وذلك للمشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية.
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وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في سائر محافظة جبل لبنان 32,85% وذلك حتى الساعة 3:15 ظهراً.
 
 
وتوزعت النسب على الأقضية وفق التالي:

- كسروان: 45.43%
- عاليه:  31.59%
- جبيل:  42.96%
- بعبدا: 28.02%
- المتن:  27.87% 
- الشوف: 32.78%
 
آخر التطورات حتى الساعة 3:15 
 
- إشكال في أحد أقلام الاقتراع في بلدة الغينة - كسروان وسقوط جريح جرّاء التدافع وتعزيزات للجيش في البلدة
 
- إشكال في قلم في بلدة حمانا حيث أقدم رئيس احدى اللوائح على التعدي بالضرب على أحد المندوبين والاخير تقدم بشكوى أمام مخفر حمانا.

- العملية الانتخابية في الضاحية الجنوبية تسير بشكل هادئ ولا اشكالات حتى الساعة

- إشكال في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلٌّ منهما لائحة، والجيش أوقف عملية الاقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة.  
(تحديث مستمر)
 
 
 
 
 
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