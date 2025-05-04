أرقام جديدة.. هكذا توزعت نسبة الاقتراع في جبل لبنان (تحديث مستمر)

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وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في سائر محافظة جبل لبنان 32,85% وذلك حتى الساعة 3:15 ظهراً.وتوزعت النسب على الأقضية وفق التالي:- كسروان: 45.43%- عاليه: 31.59%- : 42.96%- : 28.02%- المتن: 27.87%- : 32.78%- إشكال في أحد أقلام الاقتراع في بلدة الغينة - كسروان وسقوط جريح جرّاء التدافع وتعزيزات للجيش في البلدة- إشكال في قلم في بلدة حيث أقدم رئيس احدى اللوائح على التعدي بالضرب على أحد المندوبين والاخير تقدم بشكوى أمام مخفر حمانا.- العملية في الضاحية الجنوبية تسير بشكل هادئ ولا اشكالات حتى الساعة- إشكال في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلٌّ منهما لائحة، والجيش أوقف عملية الاقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة.(تحديث مستمر)