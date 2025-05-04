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لبنان

حتى الآن.. كم بلغ عدد الشكاوى الإنتخابية؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:19
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علم "لبنان24" أنّ عدد الشكاوى الانتخابية الواردة إلى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بلغت 160 شكوى منذ الساعة 7 صباحاً، موعد بدء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.
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وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الساعة العاشرة صباح الأحد نحو 7.48%.


وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات أن عدد المقترعين بلغ حتى الآن 63351 من أصل 846660 ناخباً.
 
 
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