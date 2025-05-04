حتى الآن.. كم بلغ عدد الشكاوى الإنتخابية؟

علم " " أنّ عدد الشكاوى الواردة إلى المركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بلغت 160 شكوى منذ الساعة 7 صباحاً، موعد بدء والاختيارية في .

Advertisement

وحتى الآن، بلغت نسبة الاقتراع في محافظة حتى الساعة العاشرة نحو 7.48%.





وأظهرت بيانات صادرة عن والبلديات أن عدد المقترعين بلغ حتى الآن 63351 من أصل 846660 ناخباً.