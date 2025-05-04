حنكش من رومية: نأمل أن تؤسس الانتخابات البلدية لاستحقاق نيابي نزيه

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أكد النائب إلياس في تصريح لـmtv خلال مشاركته في الاقتراع في بلدة رومية، أنّ الجارية اليوم تشكل محطة ديمقراطية أساسية، معربًا عن أمله بأن تكون خطوة تأسيسية نحو انتخابات نيابية نزيهة وشفافة.