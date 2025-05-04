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لبنان

الحواط: حريصون على جبيل والمجلس البلدي يجب أن يحقق تطلعات الناس

Lebanon 24
04-05-2025 | 03:39
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شدّد النائب زياد حواط على أهمية المعركة الانتخابية الجارية في جبيل، مؤكداً أنّها "معركة ديمقراطية بامتياز".
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وفي تصريح له، قال حواط: "هناك حيّز كبير للشق الإنمائي ونحن حريصون على الحفاظ على جبيل"، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلساً بلدياً متجانساً يعمل بانسجام لتحقيق التنمية وتلبية تطلعات الأهالي".
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