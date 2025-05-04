الحواط: حريصون على جبيل والمجلس البلدي يجب أن يحقق تطلعات الناس

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شدّد النائب على أهمية المعركة الجارية في ، مؤكداً أنّها "معركة ديمقراطية بامتياز".وفي تصريح له، قال : "هناك حيّز كبير للشق الإنمائي ونحن حريصون على الحفاظ على جبيل"، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلساً بلدياً متجانساً يعمل بانسجام لتحقيق التنمية وتلبية تطلعات الأهالي".