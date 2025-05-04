ضبط دجاج وفواكه مهرّبة بقيمة مليارات الليرات خلال أسبوع

في إطار مواصلة جهودها لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني المحلي، نفذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، بالتعاون مع وزارة الزراعة، سلسلة من العمليات النوعية خلال الفترة الممتدة بين 25 و30 نيسان 2025، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهربة وفرض غرامات بمليارات الليرات اللبنانية.
وقد تم ضبط ثلاث شحنات من الدجاج النيء بلغ مجموعها ألفي كيلوغرام، فُرضت عليها غرامات بقيمة مليار وستين مليون ليرة، وتم تسليمها إلى المستشفى العسكري. كما صادرت السلطات شحنتين من فاكهة المانغا اليمنية بلغ مجموعهما خمسة آلاف كيلوغرام، وغُرّم المهربون بمبلغ مليار وسبعمئة وثمانية وثمانين مليون ليرة، فيما تولت وزارة الزراعة إتلاف الكميات.
كذلك، ضُبطت شحنة من الإجاص التركي زنتها ثلاثة آلاف كيلوغرام، وفرضت عليها غرامات بقيمة مليار وأربعمئة واثنين وثلاثين مليون ليرة، وتم تسليمها أيضاً إلى المستشفى العسكري.
وتؤكد هذه الإنجازات عزم الدولة على مواجهة النشاطات غير الشرعية التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتُلحق أضراراً مباشرة بالإنتاج المحلي، كما تعرّض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر.