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لبنان

"ضرب" داخل مركز اقتراع.. والمُعتدي "رئيس لائحة"!

Lebanon 24
04-05-2025 | 04:33
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وقع إشكال داخل قلم اقتراع في بلدة حمانا - جبل لبنان، وذلك حينما أقدم رئيس إحدى اللوائح على الاعتداء بالضرب على أحد المندوبين.
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وعلى الأثر، تدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال، فيما تقدّم المُعتدى عليه بشكوى أمام مخفر حمانا.
 
 
 
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