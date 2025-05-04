"ضرب" داخل مركز اقتراع.. والمُعتدي "رئيس لائحة"!

وقع إشكال داخل قلم اقتراع في بلدة - ، وذلك حينما أقدم رئيس إحدى اللوائح على الاعتداء بالضرب على أحد المندوبين.

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وعلى الأثر، تدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال، فيما تقدّم المُعتدى عليه بشكوى أمام مخفر حمانا.