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لبنان

مفاجأة يعلنها وزير الداخلية عن نفسه.. ما هي؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 04:50
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أدلى وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببلدته شحيم في إقليم الخروب.
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وفي تصريح له من قلم الإقتراع، قال الحجار: "هذه هي المرة الأولى التي انتخب بها في حياتي والمدرسة التي اقترعت بها كنت أتلقى علومي الثانوية فيها".
 
وتابع: "الإنتخابات البلدية جاءت بعد 9 سنوات وأكدت إصرار العهد الجديد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها".
 
وأكد الحجار أنه "لم ولن يتدخل بالإنتخابات البلدية في شحيم"، قائلاً: "كل المرشحين هم أخوة لي".
 
وتابع: "هناك عدد قليل من الشكاوى تم تسجيله من الصباح كما حصلت بعض الإشكالات الأمنية وتم ضبطها والأمور تسير بشكلٍ جيّد، وأدعو المواطنين للمشاركة الكثيفة بالانتخابات البلدية واختيار الأنسب لخدمة بلداتهم وقراهم".
 
وشدّد الحجار على أنَّ "إنجاز الإستحقاق البلدي هو أهم رسالة للشعب اللبناني أولاً وللمجتمع الدولي بأن العهد الجديد ملتزم بالإصلاح والإنماء".


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