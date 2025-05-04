افرام : اتمنى أن نسمع صوت جونية الحقيقي في الصندوق الانتخابي اليوم

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أكد النائب نعمت افرام أن الهدف من انتخابات هو تشكيل فريق متجانس بخلطة شبابية وخبرة عالية ودعم سياسي كبير لتحقيق النتائج والاستقلالية التامة وهمهم الوحيد انماء جونية.وبعد الإدلاء بصوته، قال افرام: "اتمنى أن نسمع صوت جونية الحقيقي في اليوم".