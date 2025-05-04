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لبنان

افرام : اتمنى أن نسمع صوت جونية الحقيقي في الصندوق الانتخابي اليوم

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:23
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أكد النائب نعمت افرام أن الهدف من انتخابات جونية هو تشكيل فريق متجانس بخلطة شبابية وخبرة عالية ودعم سياسي كبير لتحقيق النتائج والاستقلالية التامة وهمهم الوحيد انماء جونية.
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وبعد الإدلاء بصوته، قال افرام: "اتمنى أن نسمع صوت جونية الحقيقي في الصندوق الانتخابي اليوم".
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