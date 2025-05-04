في جبل لبنان... إليكم تفاصيل أجواء الانتخابات حتى الساعة

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يبدو أن دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية انعكست على الحركة الإنتخابية في ساحل المتن، فقد نشطت هذه الحركة في المنطقة حيث وصلت نسبة الاقتراع إلى 12 بالمئة حتى الآن تحديدا في الجديدة -البوشرية -السد، الفنار ،بيت مري،ضهر الصوان،عين سعاده،الدكوانه،عينطورة،مار شعيا،حيث يختلط التنافس السياسي مع التنافس العائلي مع سيطرة الأحزاب على المعارك في البلدات الكبرى خصوصا في الجديدة -البوشرية- السد التي تشهد إقبال لافتا على الصناديق ، خصوصا وان الاحزاب تتصرف على أن الانتخابات هي "بروفا "للانتخابات النيابية المقبلة.اما في القرى الصغيرة وتحديدا في الفنار، بيت مري، ضهر الصوان، عين سعاده، الدكوانة، وعينطورة،فهناك إقبال على صناديق الاقتراع، لكنها اقل حماوة مع تسجيل حضور لافت للعائلات التى ترى في الانتخابات فرصة لتحسين الخدمات في القرى بعد تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ثلاث سنوات.إلى ذلك من المتوقع ان ترتفع نسبة الاقتراع بعد الساعة الثانية من بعد الظهر حيث تعود الماكينات الحزبية بشكل أقوى إلى الساحة في البلديات الكبرى وتنشط العائلات لتثبيت وجودها في القرى الصغيرة .والافت أن هذه المنطقة لم تشهد اي أحداث أمنية أو مخالفات لوجستية حيث الأجواء هادئة جدا والعملية الإنتخابية تجري بشكل طبيعي.اكد رئيس بلدية الحالي عون ان "نسبة الناخبين في البلدة بلغت حتى الساعة 2500 ناخب من اصل 14000 ناخب. كما يسجل اقبال كثيف في مراكز الاقتراع الاربعة مع تقدم ساعات النهار ويسود جو من الارتياح بين المواطنين الذين يقبلون على الاقتراع ل"تجديد الولاية" بحسب ما قاله جورجوبحسب والبلديات فقد بلغت نسبة الاقتراع في قضاء بعبدا حتى الظهر 11,13 بالمئة.وتميزت اجواء الاقتراع في الحازمية بالحماوة والاقبال الكثيف حيث اقترع لغاية الساعة 650 ناخبا من اصل 2800 اي ما نسبته 24 بالمئة وبحسب الماكينة للائحة الحوار والقرار فنسبها اعلى من اللائحة المنافسة وهي " الحازمية تستحق".وفي وادي شحرور العليا والسفلى تراوحت نسبة الاقتراع بين 15 و 20 بالمئة اما في بعبدا فالاقبال ضعيف لغاية الساعة وبلغ 10 بالمئة.وفي بلدة كفرشيما فالوضع مختلف وا.لاقبال كثيف جدا ونسبة الاقتراع تجاوزت ال 20 بالمئة.وازدادت وتيرة الانتخاب في بسابا وبطشاي المرداشة لاسيما بعد انتهاء قداديس الاحد.شهدت بلدات ساحل كسروان - حركة إقبال ناشطة خلال فترة قبل الظهر وتراوحت نسبة الإقتراع بين 15% و 25% بالمئة من دون تسجيل أي مشاكل تذكر ، وقد أدلى النائب شوقي الدكاش بصوته في قلم إقتراع في ثانوية مار يوحنا في العقيبة وتمنى بعد الإقتراع لو أنهم توصلوا الى "توافق ولكننا اليوم نخوض معركة ديمقراطية وغدا يوم جديد وسنعمل جميعا من أجل البلدة ."في بلدة الصفرا سجل بعض المرشحين إعتراضا على تشدد القوى الأمنية حول دخول المرشحين الى أقلام الإقتراع وبطء العملية الانتخابية.أما في بلدة البوار فتجري الانتخابات على مقعد واحد اذ تقتصر المعركة بين لائحة مكتملة "لائحة البوار تجمعنا " ومرشح منفرد لملء اثني عشر مقعد بلدي .في حارة صخر يشهد مركز الاقتراع زحمة ناخبين ووصلت النسبة ظهراً الى حوالي 30% ، وقد قام النائب نعمة إفرام بحولة تفقدية صباحا ، كما حضر شقيقه رئيس لائحة "نهضة جونية " وأدلى بصوته .وفي جونيه، ارتفعت نسبة الإقبال الى حوالي 18%، بعدما كانت خجولة صباحاً لترتفع النسبة بعد ثلاث ساعات إلى 7%، في ظل أجواء هادئة حيث لم يُسجل حتى الساعة، أي إشكال أمني، الوضع مشابه في "زوق مكايل" و"زوق مصبح" مع فارق بسيط أن المعركة محتدمة في البلدة الأولى.كما، زارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ندى البستاني قائمقام كسروان ستريدا نبهان، للاطلاع سير العملية الانتخابية.وقالت: "زرت قائمقامية كسروان للاطلاع على حسن سير العملية الانتخابية لانها الجندي المجهول وتعمل بشكل فعلي وللسؤال اذا كانت بحاجة الى مساعدة، واكدت لهم وقوفي الى جانبهم".اما بالنسبة للوضع الانتخابي، فاجابت بان "الوضع ممتاز ونسبة الاقتراع جيدة جدا بنسبة ٢٠% حتى الساعة والحمدلله ونتمنى على الجميع ان يمارسوا حقهم الديموقراطي بروح رياضية ولا ينسوا انهم أهل واقرباء".تتواصل العملية الانتخابية في قضاء جبيل بهدوء وسط ترتيبات امنية ينفذها وقوى الامن الداخلي امام مراكز الاقتراع وتسجل عملية الاقتراع اقبالاً ملحوظا من المتوقع ان يزداد في فترة بعد الظهر ولم يسجل اي أشكال.واكد النائب زياد الحواط لدى الادلاء بصوته في ثانوية جبيل الرسمية، ان "المعركة ديمقراطية ودستورية ولائحة جبيل احلى تحمل المشروع الانمائي للمدينة الذي بدأ منذ العام 2010 ".وشدد على "ضرورة وصول مجالس بلدية متجانسة لكي تستطيع القيام بالعمل الانمائي المطلوب منها "، وطالب ب"ضرورة تحقيق اللامركزية الادارية".وفي بلدة بلاط الإقبال جيد على صناديق الاقتراع حيث اعلن رئيس لائحة قولنا والعمل عبدو العتيق ان ابناء البلدة يصوتون للإنماء وليس للمناكفات، موجها الشكر لاهالي بلاط قرطبون ومستيتا على مشاركتهم الكثيفة داعيا الجميع للتوجه إلى صناديق الاقتراع كما وجه تحية للجيش والقوى الامنية على مواكبتها لهذا اليوم الانتخابي.وفي قرطبا الإقبال على صناديق الاقتراع مقبول حتى الساعة وقد اكد كل من النائب السابق فارس سعيد ورئيس البلدية فادي مرتينوس على وجوب ان تبقى العملية الانتخابية ضمن اللعبة .إشارة إلى انه سجل عدد من المشاكل الادارية في كل من لاسا وحجولا وقرطبا حلت فورا. (الوكالة الوطنية)