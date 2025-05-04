سكاف: نأمل أن يغلّب التوافق بين العائلات في البقاع الغربي وراشيا بدل التنافس الانتخابي

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وقال :"لبنان‬⁩، بلد الفساد من دون فاسدين وبلد السرقات من دون سارقين، بحاجة إلى ⁧‫رجال دولة‬⁩ حقيقيين لا أن يقف اللبنانيون بالصف لانتخاب ⁧‫كرتونة إعاشة‬⁩" .وأضاف:" آن الأوان ان نضع رؤية انمائية لقرانا وننتخب انطلاقا من منطق الكفاءات والخبرات وجدية العمل، وتغليب الاعتبار الانمائي على اعتبارات الحصص والمكاسب وتصفية الحسابات".