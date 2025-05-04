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لبنان

سكاف: نأمل أن يغلّب التوافق بين العائلات في البقاع الغربي وراشيا بدل التنافس الانتخابي

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:30
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 أمل النائب غسان سكاف أمام وفود زارته في منزله في عيتا الفخار في قضاء راشيا، من  أهالي منطقة البقاع الغربي وراشيا  وبلدته عيتا الفخار ،"تغليب التوافق بين العائلات وإعطاء الأولوية للبرامج التنموية بدل التنافس الانتخابي، في إطار المساعي التوافقية التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع نتيجة بعض الانقسامات والخلافات التي لا داعي لها في استحقاق انمائي"، معتبرا "ان التنافس مشروع وأساسي ولكن على الخدمة العامة والانماء وليس على النكايات والكيديات العائلية او السياسية او غيرها من الممارسات التي لا تخدم القرى ومصلحة ابنائها".
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وقال سكاف :"لبنان‬⁩، بلد الفساد من دون فاسدين وبلد السرقات من دون سارقين، بحاجة إلى ⁧‫رجال دولة‬⁩ حقيقيين لا أن يقف اللبنانيون بالصف لانتخاب ⁧‫كرتونة إعاشة‬⁩" .

وأضاف:" آن الأوان ان نضع رؤية انمائية لقرانا وننتخب انطلاقا من منطق الكفاءات والخبرات وجدية العمل، وتغليب الاعتبار الانمائي على اعتبارات الحصص والمكاسب وتصفية الحسابات". 
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