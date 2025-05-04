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لبنان
لهذا السبب... محافظ جبل لبنان يتوجّه إلى عمشيت
Lebanon 24
04-05-2025
|
05:30
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يتوجه محافظ
جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
الى عمشيت-
جبيل
، لتفقد سير العملية
الانتخابية
.
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