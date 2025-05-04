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لبنان

محافظ جبل لبنان: عالجنا الإشكالات بشكل سريع

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:58
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كشف محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، أن "سير العملية الانتخابية مفرح ونحن في عرس انتخابي والزحمة مزعجة ولكّنها أمر إيجابي ودلالة على إقبال الناخبين على الاقتراع".
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أضاف مكاوي في حديث للـ "mtv"، أنّه "عالجنا الإشكالات بشكل سريع والتنظيم حصل كما هو مخطط له وأنا راضٍ بشكل كبير عن النتيجة اليوم".
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