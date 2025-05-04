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لبنان

الخازن: التحالف الذي قمنا به هدفه إنماء جونية

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:07
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أعلن النائب فريد الخازن من جونية، أنّ "الإنماء والبنى التحتية والتطوير بحاجة إلى تضامن وائتلاف والتناحر السياسي يدفع ثمنه الشعب خصوصًا في الإنماء".  
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أضاف: "التحالف الذي قمنا به هدفه إنماء جونية وهو يفتح الباب أمام تفاهمات في الانتخابات النيابية". 
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