بالصور.. بو عاصي يقترع في العبادية

أضاف: "كان لدينا خوف على الثقافة بعد تأجيل الاستحقاق البلدي والانتخابات. نشكر الله ان المنظومة بدأت تعمل مع وصول واليوم والاختيارية الحلقة الأولى في إعادة الحياة إلى الدولة. لم أتدخل في الإنتخابات وأولاد ضيعتي لمسوا ذلك. من سيخسر شأشكره على ترشحه ومن يفوز سأهنأه".