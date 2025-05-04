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لبنان

بالصور.. بو عاصي يقترع في العبادية

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:20
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اقترع النائب بيار بو عاصي في ثانوية بلدته العبادية حيث اكد ان البلدية أمر حيوي.
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أضاف: "كان لدينا خوف على الثقافة الديمقراطية بعد تأجيل الاستحقاق البلدي والانتخابات. نشكر الله ان المنظومة الانتخابية بدأت تعمل مع وصول العماد جوزاف عون واليوم الانتخابات البلدية والاختيارية الحلقة الأولى في إعادة الحياة إلى الدولة. لم أتدخل في الإنتخابات وأولاد ضيعتي لمسوا ذلك. من سيخسر شأشكره على ترشحه ومن يفوز سأهنأه".









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