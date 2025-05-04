Advertisement

لبنان

الجماعة الإسلامية عرضت مع أبو زيد للانتخابات البلدية في جزين

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1355586-638819620256635817.png
Doc-P-1355586-638819620256635817.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا، النائب السابق أمل أبو زيد، بحضور عضو القسم السياسي محمد الزعتري وشادي جمعة.
Advertisement

وبحسب بيان، كان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع السياسية العامة في البلاد، وضرورة تحصين الوضع الداخلي في ظل إستمرار العدوان الصهيوني على لبنان، ومحاولة العدو إيقاع الفتن المتنوعة بين النسيج اللبناني المتعدد.

كما تمت مناقشة العلاقات بين صيدا وشرقها وصولاً إلى جزين ومنطقتها وسبل تعزيز هذه العلاقة بين أبناء المنطقة، وتناول اللقاء الإستحقاق الإنتخابي البلدي وإمكانية التعاون في بعض القرى في قضاء جزين.
مواضيع ذات صلة
ما رؤية "الجماعة الاسلامية" لأبعاد اغتيال أحد قادتها؟
lebanon 24
04/05/2025 15:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهدافه.. الجماعة الإسلامية نعت عطوي
lebanon 24
04/05/2025 15:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماعة الإسلامية: ندين العدوان على لبنان ونعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد
lebanon 24
04/05/2025 15:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجماعة الإسلامية: للإسراع في إطلاق الموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
04/05/2025 15:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2025-05-04
06:41 | 2025-05-04
08:33 | 2025-05-04
08:29 | 2025-05-04
08:29 | 2025-05-04
08:26 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24