الجماعة الإسلامية عرضت مع أبو زيد للانتخابات البلدية في جزين

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وبحسب بيان، كان اللقاء مناسبة للتداول بالأوضاع السياسية العامة في البلاد، وضرورة تحصين الوضع الداخلي في ظل إستمرار العدوان على ، ومحاولة العدو إيقاع الفتن المتنوعة بين النسيج اللبناني المتعدد.كما تمت مناقشة العلاقات بين صيدا وشرقها وصولاً إلى ومنطقتها وسبل تعزيز هذه العلاقة بين أبناء المنطقة، وتناول اللقاء الإستحقاق الإنتخابي البلدي وإمكانية التعاون في بعض القرى في .