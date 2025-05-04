ضو: زمن الاحتكار الزعماتي والحزبي للبلدات انتهى

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" أصبح واضحا بمعظم البلدات إن قوى محلية وشخصيات فاعلة في بلداتها قادرة على تشكيل لوائح والفوز بمقاعد وبلديات. زمن الاحتكار الزعماتي والحزبي للبلدات انتهى المجتمع تطور وأصبح يفرز قيادات محلية جديدة حسب جدارتها".