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لبنان

ضو: زمن الاحتكار الزعماتي والحزبي للبلدات انتهى

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:46
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 كتب النائب مارك ضو عبر منصة "اكس":
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" أصبح واضحا بمعظم البلدات إن قوى محلية وشخصيات فاعلة في بلداتها قادرة على تشكيل لوائح والفوز بمقاعد وبلديات. زمن الاحتكار الزعماتي والحزبي للبلدات انتهى المجتمع تطور وأصبح يفرز قيادات محلية جديدة حسب جدارتها".
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