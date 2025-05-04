Advertisement

لبنان

بو صعب من ضهور الشوير: المنافسة ليست حامية في البلدة

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:56
A-
A+


Doc-P-1355597-638819642938024521.jpg
Doc-P-1355597-638819642938024521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من ضهور الشوير، أنّه "لا يوجد شرخ ولا تنافس لذلك قد لا ترتفع نسبة الاقتراع والمنافسة ليست حامية في البلدة".
Advertisement

أضاف بو صعب  في حديثه للـ "mtv"، أنّه "كان هناك علامات استفهام حول إجراء الانتخابات البلديّة والمؤشرات إيجابية جدًّا وننتظر يوم إجراء الانتخابات في الجنوب".

تابع: "الأحزاب تبحث في ركوب موجة اللائحة الرابحة نظرًا لحساباتها للانتخابات النيابية في العام 2026". 
 
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من ضهور الشوير: لا يوجد شرخ ولا تنافس لذلك قد لا ترتفع نسبة الاقتراع والمنافسة ليست حامية في البلدة (MTV)
lebanon 24
04/05/2025 15:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
lebanon 24
04/05/2025 15:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة دراجة نارية من أمام منزل في ضهور المنية
lebanon 24
04/05/2025 15:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب أولم على شرف رئيس المجلس الوطني في الامارات
lebanon 24
04/05/2025 15:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:15 | 2025-05-04
06:41 | 2025-05-04
08:33 | 2025-05-04
08:29 | 2025-05-04
08:29 | 2025-05-04
08:26 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24