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لبنان

إشكال في زوق مكايل... والجيش يوقف عملية الاقتراع

Lebanon 24
04-05-2025 | 06:39
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وقع إشكال في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلُ منهما لائحة، الامر الذي استدعى من الجيش ايقاف عملية الإقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة. (الوكالة الوطنية)
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