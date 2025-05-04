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لبنان

"الخارجية" رحّبت بقرار الإمارات إلغاء منع سفر الإماراتيين إلى لبنان

Lebanon 24
04-05-2025 | 07:33
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ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية في الامارات العربية المتحدة، بناء لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى لبنان، والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من 7 ايار 2025.
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 تؤكد الوزارة على أهمية هذا القرار الذي صدر على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مما يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها قدماً لما فيه خير الشعبين والبلدين.

كما تتطلع الوزارة الى إستمرار تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية مع كافة الدول العربية، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وإنتماء ومصير مشترك.
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