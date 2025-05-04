"الخارجية" رحّبت بقرار الإمارات إلغاء منع سفر الإماراتيين إلى لبنان

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ترحب بالقرار الصادر عن في ، بناء لتوجيهات صاحب السمو ، بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الاماراتيين إلى ، والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من 7 ايار 2025.تؤكد الوزارة على أهمية هذا القرار الذي صدر على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مما يعزز العلاقات الأخوية ويدفعها قدماً لما فيه خير الشعبين والبلدين.كما تتطلع الوزارة الى إستمرار تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية مع كافة ، لما يجمع بينها وبين لبنان من روابط تاريخية وإنتماء ومصير مشترك.