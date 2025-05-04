"اتحاد النقل الجوي" يُحذر من حوادث السير عند مثلث طيران الشرق الأوسط!

Advertisement

وقال في بيان: "منذ سنوات ونحن نحذر ونرفع الصوت إحتجاجاً على الخطر الذي تشكله السيارات المسرعة العائدة من عند مثلث طيران الشرق الاوسط، وتقريباً هناك حادث كل اسبوع بسبب القيادة الجنونية للسيارات من المطار الى مثلث الميدل ايست حتى وقعت الفاجعة اليوم وصدمت سيارة خارجة من المطار للمثلث بسرعة جنونية سيارة زميلنا علي ضاوي العامل بالشركة لتموين الطائرات LBACC وهو قادم الى عمله فقضى نحبه نتيجة السرعة والتهور واهمال الجهات المسؤولة عن وضع عوائق لتخفيف السرعة، مع ان المسافة بين المطار والمثلث مئة متر فقط ولا داعي للسرعة خصوصاً ان المثلث يستخدمه كل موظفي طيران الشرق الاوسط والعاملين بالشحن الجوي والعابرين من للجنوب".وطالب الاتحاد المعنيين في المطار ووزارة الداخلية وشرطة السير ب"أخذ الموضوع على محمل الجدية حفاظاً على السلامة العامة".