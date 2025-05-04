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لبنان

انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
04-05-2025 | 07:40
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون نعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق فترة قبل الظهر. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم .
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب قبرص،  ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق.

الإثنين: غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون نعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق فترة قبل الظهر. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم .

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخغض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية .

 - الحرارة على الساحل من 14 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 20 درجة، في الداخل من 11 إلى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 70 و90 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA           أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  05,46         ساعة غروب الشمس: 19,21
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